Agencias

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de julio de 2019, p. a10

Lima. Una grata sorpresa dio el gimnasta mexicano Fabián de Luna al adjudicarse la presea de oro en la prueba de anillos, donde el representativo tricolor continuó con su cosecha de metales en boliche, canotaje, tiro, pesas y esquí acuático.

De Luna Hernández se instaló en lo más alto del podio con una puntuación de 14.500, para dejar al doble medallista olímpico brasileño Arthur Zanetti la plata al sumar 14.400 y el bronce al argentino Federico Martín Molinari, 14.066.

El gimnasta de 23 años de edad consiguió un título que no se había ganado desde Winnipeg 1967 por conducto de Armando Valles, por lo que marca un momento en la historia de la gimnasia artística varonil.

Luego de haber estado ausente en la final de all around por resentirse de una lesión en el hombro, Daniel Corral ocupó la quinta posición en piso y caballo con arzones, respectivamente.

Las bolichistas Aseret Zetter e Iliana Lomelí obtuvieron plata y bronce en la final individual que ganó la colombiana Clara Guerrero al imponerse 198-171 sobre la primera.

La heroína del canotaje se llama Beatriz de Lourdes Briones Fragoza, quien ayer ganó dos bronces más para aumentar su cosecha personal con el oro y la plata que ya tenía en la justa peruana en individual y por equipos.

Estoy muy feliz por las cuatro medallas: es un resultado histórico para México , fueron las palabras de la tijuanense al término de la final en el K1 200 metros que se agenció Argentina, seguido de Canadá. Me siento bien. Muchas personas me dijeron que competir cuatro veces sería duro. Pero, en realidad, el entrenamiento que tuvimos me ayudó a hacerlo de una manera inteligente; así pude dar un 100 por ciento en todas las carreras , finalizó la kayaquista, quien la víspera se coronó en el K1 500 metros.

Briones y Karina Avilés ocuparon el tercer puesto en el K2 500 metros compartiendo el podio con el ganador Canadá por delante de Argentina, en el último día de competencias donde el canotaje mexicano acumuló un total de siete metales (1-1-5).