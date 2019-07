La mandataria agregó que dichas acciones en el Metro continuarán, aun cuando la dirección del STC ha hecho un muy buen trabajo y han disminuido los delitos, pero no se han acabado, evidentemente .

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el despliegue de los militares en las instalaciones del STC no será permanente, sino que se trata de operativos especiales como parte de las labores que lleva a cabo la GN en las cuatro demarcaciones donde ya tiene presencia, que son Iztapalapa, Venustiano Carranza, Iztacalco y Gustavo A. Madero.

También en redes sociales hubo quienes acusaron que las revisiones a las mochilas de los usuarios son arbitrarias, ilegales e inconstitucionales, mientras los vendedores ambulantes pasan sin problema. También hubo quienes dijeron que la presencia de la GN da mayor seguridad en los traslados, porque en el Metro se pueden introducir armas y drogas.

Los efectivos militares también se apostaron en entradas a las estaciones, como en la de Aragón, donde fueron bien recibidos por los vecinos, quienes pidieron que sea de manera permanente, ante el aumento de robos a transeúntes y negocios.

Los uniformados explicaron que su presencia obedece a denuncias recibidas por la comisión de diversos ilícitos, por lo que fueron enviados desde las 5 hasta las 24 horas, según nos informen nuestros superiores .

El secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Jesús Orta Martínez, dijo que el despliegue militar en las diferentes estaciones son de reconocimiento y responde a que los uniformados federales no conocen la ciudad , porque varios vienen de otros lados del país, e insistió en que la presencia de la GN en Tepito no está considerada por el momento, aunque no descartó algún operativo en caso de ser necesario.

El gobierno local informó que los patrullajes de la Guardia Nacional en Tlalpan, Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac van a tardar algunas semanas, e informó que en breve se firmará el convenio para formalizar su operación en la capital del país, pese a que desde hace casi un mes recorre demarcaciones.