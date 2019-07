En el juicio de amparo 881/2019, que se desahoga en el juzgado con sede en Naucalpan, estado de México, el impartidor de justicia declaró en su momento sin materia el incidente de suspensión solicitado, es decir, que las autoridades señaladas por Romero Deschamps como posibles responsables de citarlo o emitir una orden de captura respondieron que por el momento no hay ningún mandamiento judicial en su contra.

El juzgado decimocuarto de distrito en el estado de México negó una suspensión de plano a Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato petrolero, luego de que no obtuvo informes que comprobaran que alguna autoridad judicial haya solicitado alguna orden de captura o comparecencia con su nombre.

Aunque al día siguiente el Consejo de la Judicatura Federal explicó que la suspensión concedida al líder petrolero no obedeció a que se haya comprobado que exista en su contra una orden de captura, sino a que varios juzgadores, señalados por el quejoso como responsables, no rindieron el informe que el juez de distrito solicitó, ni notificaron si existe tal mandato judicial. Además, dispuso que Romero Deschamps tendría que comparecer ante el juez de control, que en su caso haya librado la orden de captura en su contra, en un plazo de tres días para no perder la suspensión definitiva otorgada.

El juez García Camacho siguió recibiendo informes extemporáneos de jueces de distrito especializados en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, entre ellos, los del Reclusorio Sur y de Almoloya de Juárez, estado de México.