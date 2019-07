▲ Un fin de la reforma al Código Penal es agilizar investigaciones cuando se cometa un feminicidio. Foto Alfredo Domínguez

Ser mujer en México es un riesgo muy grande. Nuestra vida está de por medio y mantenemos la exigencia de que la seguridad de las mujeres se convierta en política de Estado, que se aborde el problema con seriedad.

Villavicencio anticipó que se prepara una reforma constitucional que defina en el Código Penal el delito de feminicidio para todo el país, con el fin de agilizar la investigación y la acreditación del ilícito.

No sólo para reducirlo, sino que no sigamos viendo a los agentes del Ministerio Público que no atienden adecuadamente las denuncias, que no le dan seguimiento y no se previene claramente el delito , señaló.

Asimismo, recordó que presentó una iniciativa de reforma a la Constitución para que las alcaldías de la Ciudad de México cuenten con la atribución, como los municipios, de contar con un cuerpo policiaco.