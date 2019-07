César Arellano García

Martes 30 de julio de 2019

Un tribunal colegiado en materia penal en Tamaulipas declaró infundado un recurso de queja que presentó en septiembre pasado el ex gobernador Eugenio Hernández Flores contra la negativa del juzgado primero de distrito de otorgarle la libertad provisional mientras se resolvía la petición de amparo para determinar su extradición a Estados Unidos. El ex funcionario, quien lleva casi dos años preso en un penal del estado de México, es acusado de peculado y lavado de dinero.

Hernández Flores, detenido el 6 de octubre de 2017 en la capital de Tamaulipas, es requerido por una corte del sur de Texas por delitos de asociación delictuosa, en su modalidad de lavado de dinero, y fraude bancario.

Las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio el visto bueno para la extradición del ex gobernador, pero un juez federal emitió su opinión jurídica en la que señaló que debía ser juzgado en México y no podrá ser enviado a Estados Unidos hasta que no se resolviera en definitiva su amparo.

De acuerdo con el recurso de queja, 261/2018, el 2 de marzo de 2018, la SRE concedió al gobierno de Estados Unidos la extradición para ser procesado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, sólo por el cargo de asociación delictuosa.