▲ La residencia ex propiedad de Zhenli Ye Gon tendrá un precio de salida de 95 millones de pesos. Tiene unos mil 200 metros cuadrados. Foto difundida por Presidencia

A pregunta expresa sobre el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que dio cuenta de una contracción de la economía de 0.3 por ciento, sostuvo que no hay recesión, vamos muy bien en lo económico y cada vez está mejor la situación económica y social en nuestro país, cada vez hay más desarrollo y más bienestar. Yo estoy tranquilo y optimista, porque estamos bien y de buenas. No hay ningún riesgo ni para la economía, ni para la estabilidad política, hay gobernabilidad en el país .

La referencia dio pauta al mandatario para deslizar que en el historial de la propiedad, ésta había pertenecido a un político. Iban ahí escalando, llegaban a ocupar un cargo en un gobierno estatal, luego daban el salto, brincaban al gobierno federal y en vez de ir a vivir a una colonia de clase media. No, a Las Lomas .

En este contexto, López Obrador adelantó que esta semana informará sobre su departamento en Palacio Nacional del cual sólo mencionó que tiene una construcción de 300 metros cuadrados, que se adaptó una de las tres recámaras como estudio y que se reservará su ubicación específica porque si no, no me van a dejar descansar, pero sí les voy a dar a conocer el plano .

En referencia al huachicol, reconoció que este fin de semana que retornó de la gira detectó de nueva cuenta la venta de combustible robado, “ya mandé el reporte, ahí van a ir, de una vez se los aviso, nada de foquito (que anuncia la venta del huachicol). Pedirles a todos que abandonen esas actividades ilícitas”. Recordó el enfrentamiento reciente en Tepeaca, Puebla, con pobladores, refiriendo que ya existen programas sociales de apoyo a las comunidades que habrán de reforzarse.