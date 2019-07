Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 30 de julio de 2019, p. 5

Al descartar la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que el cambio en el organismo fue para ajustarse a la política de austeridad, y señaló que su ex titular, Gonzalo Hernández Licona, pertenecía a una corriente de pensamiento cercana al neoliberalismo. Sostuvo que operaba con un trabajo de gabinete, sin tener comunicación con la población.

A una semana de que la Secretaría de Bienestar anunció la destitución de Hernández Licona y la incorporación de José Nabor Cruz como secretario ejecutivo del Coneval, el mandatario sostuvo que hay manipulación en el manejo informativo que se ha dado a este relevo.

Precisó que no contempló dejar de realizar una medición de la pobreza, sino la posibilidad de que ésta corriera a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, aunque finalmente optó por la permanencia del organismo. “En los medios lo que se difundió –‘no en todos, no quiero generalizar’– es que ya no queríamos que se hiciera la medición sobre pobreza… la otra posibilidad, que es por la que se optó, es que siga el Coneval, nada más que con un plan de austeridad”, agregó.

Tras señalar que hay una escuela de la que salían la mayoría de los funcionarios del gobierno en el periodo neoliberal , dijo que el ex funcionario proviene de una escuela de pensamiento con la que no está de acuerdo.

No es asunto ideológico, subrayó el Presidente, sino una política que resultó un rotundo fracaso.