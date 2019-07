Los líderes de las distintas secciones del sindicato minero se reunirán este martes en Cananea en un foro en el que debatirán la posibilidad de tomar las instalaciones de las minas en dichas localidades, operadas por Grupo México, del empresario Germán Larrea, y su filial Industrial Minera México.

Al ser cuestionado sobre ello, el Presidente pidió a los mineros que me esperen antes de tomar otras medidas, que a más tardar en 10 días ya va a estar instalada la mesa para atención de las demandas de los trabajadores. Voy a ocuparme de eso. Lo he venido pensando, cavilando y es lo mejor, porque hay desencuentros de tiempo atrás, no se han arreglado y vamos a buscar la manera de conciliar .

Los conflictos en estas minas se iniciaron desde la década pasada, con denuncias de los trabajadores por afectaciones ecológicas y despidos. Desde el 30 de julio de 2007 fueron colocadas banderas rojinegras en La Concha, Los Remedios y El Solar, en Taxco, así como en la mina Buenavista del Cobre en Cananea, y en el yacimiento San Martín, en Sombrerete.