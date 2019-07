El 30 de julio de 2007, simultáneamente, alrededor de 3 mil mineros estallaron la huelga en tres minas concesionadas a Grupo México: Cananea, Sombrerete y Taxco, por las constantes violaciones a los contratos colectivos y la falta de seguridad e higiene , según denuncia del sindicato minero, algo que recordaba lo sucedido en Pasta de Conchos (también entregada al impune de Larrea) en febrero de 2006, donde murieron 65 mineros.

Ese día, 12 años atrás,el sindicato minero denunció que ante la complacencia gubernamental (como en Pasta de Conchos), Grupo México no quiere revisar el contrato colectivo de trabajo ni establecer medidas de seguridad, pero sí promueve despidos injustificados y envía grupos de choque para intimidar a los trabajadores que ya no tolerarán esa situación , con todo y que en algún momento uno de los titulares del Trabajo presumía: No existe precedente alguno en la historia nacional de un periodo tan largo de paz laboral . Sí, paz porfiriana.

Debieron transcurrir 12 larguísimos años (dos gobiernos con muchos funcionarios corruptos y protectores de magnates) para que finalmente el gobierno federal proponga una mesa de negociación entre los mineros y el tóxico, que se instalará a más tardar en 10 días , según anuncio del presidente López Obrador, para solucionar las huelgas en Cananea, Sombrerete y Taxco. A ver si ahora va en serio.

Las rebanadas del pastel

Los abajo firmantes del Pacto por México prometieron una nueva ley de explotación minera que revise el esquema de concesiones y transforme la minería en una industria eficiente y socialmente responsable . Lo único que hicieron fue proteger, aún más, a los barones del sector.

