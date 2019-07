B

ásicamente el presidente López Obrador y el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, coinciden en que una medida para activar la economía es bajar la tasa de interés, actualmente de 8.25 por ciento. En una entrevista que concedió ayer al editor en jefe de Bloomberg en la Ciudad de México, John Micklethwait, López Obrador dijo que las tasas de interés de México son demasiado altas para una economía en desaceleración , pero respeta la autonomía del Banco de México de establecerlas de forma independiente. Añadió: El Banco de México está vigilando la inflación. Eso no está mal. Pero es importante bajar las tasas para impulsar la economía . El gobernador del banco central, Díaz de León, está de acuerdo en que deben bajar las tasas de interés para estimular la economía, pero es una medida que debe tomarse con extrema cautela porque puede transmitir señales de alarma a los inversionistas, según me dijo en una reciente conversación. Hay una importante inversión de capital extranjero y nacional en bonos gubernamentales, y una tasa alta sirve al propósito de mantenerla. El banco central debe ser extremadamente cuidadoso para no desatar una salida de capitales, ya sabemos que eso afectaría a la cotización del peso y a la inflación. Así están las cosas. Básicamente coinciden el Presidente y el gobernador en que debe bajar la tasa de interés para estimular la economía. La responsabilidad autónoma de la junta de gobierno del BdeM es determinar el cuándo y el cuánto para no generar un desarreglo de la economía.

