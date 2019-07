Europa Press, Afp, Ap y The Independent

Martes 30 de julio de 2019, p. 23

Bruselas. La Comisión Europea aseguró ayer que el bloque está bien preparado para encarar un Brexit caótico, pero dejó claro que no es lo que desea y mantiene que el acuerdo negociado con la ex primera ministra Theresa May, en 2018, es el único posible.

Cuando se le preguntó a la vocera del Ejecutivo comunitario, Annika Breidthardt, si la UE reforzará sus planes de contingencia para el sector financiero en caso de una salida de Reino Unido sin acuerdo, recordó que se aprobaron 19 normas y 63 medidas no legislativas para mitigar las consecuencias de un Brexit duro para los ciudadanos y empresas europeas.

Boris Johnson, primer ministro británico, aseguró que Londres saldrá del bloque el próximo 31 de octubre, con o sin acuerdo, aunque insistió a los líderes de la UE en renegociar la salvaguarda para la frontera irlandesa en el acuerdo de retirada. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, declaró la semana pasada que no rediseñará lo pactado.

A su llegada a Edimburgo, Johnson fue abucheado durante su encuentro con la primer ministra escocesa, Nicola Sturgeon, en una muestra del rechazo a sus planes para el divorcio con la Unión Europea (UE).

Sturgeon criticó los planes del premier porque dañarán la economía de Escocia, donde la mayoría de la población votó en favor de permanecer en el bloque, y declaró que en los próximos meses se podría votar en un referendo para independizarse de Gran Bretaña.

Por separado, el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, sostuvo que la cuestión de la reunificación volverá a surgir si hay un Brexit caótico.