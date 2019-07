David Brooks

Martes 30 de julio de 2019, p. 23

Nueva York. Un joven de 19 años armado con un rifle mató a tres personas –entre ellos un niño de seis años y una de 13– e hirió a 15 de los asistentes a un festival agrícola en California el domingo, y hoy se repiten, una vez más, los ya muy usuales ritos después de este tipo de tragedia. Fue el tiroteo masivo número 247 en lo que va del año.

Poco antes de que llegara a su fin el regionalmente famoso Festival del Ajo en Gilroy, pueblo agrario en el norte de California, Santino William Legan entró evitando los puntos de ingreso público y empezó a disparar su rifle de asalto comprado legalmente en Nevada este mes. Minutos después fue acribillado por policías, lo que evitó una potencial masacre.

Aún se investiga el motivo del asesino. Según versiones preliminares, en su ahora cancelada cuenta de Instagram, Legan recomendaba la lectura de un libro publicado en el siglo XIX, Might is Right, obra calificada de misógina y antisemita citada frecuentemente por grupos neonazis y otros supremacistas blancos en sitios de Internet.

Políticos locales y nacionales respondieron al incidente. El presidente Donald Trump –cuyo régimen se opone a casi todo control sobre armas de fuego– comentó ayer que el país pide que Dios consuele a las familias y que se responderá a la violencia con la valentía de la firmeza nacional . El gobernador de California, Gavin Newsom, tuiteó que el incidente fue horrendo .

Todos ya conocen el guion, y es que casi no pasa un solo día en este país sin un tiroteo masivo (usando la definición de incidentes en que cuatro o más personas resultan heridas o mueren).

De hecho, aunque acaparó toda la atención por ahora, no fue el único tiroteo masivo el domingo. Ese mismo día ocurrió otro en Wisconsin con saldo de cinco muertos y dos heridos; uno más en la capital nacional que provocó cuatro heridos, uno en Chicago con cuatro lesionados, y dos incidentes en Pensilvania que reportaron un muerto y cinco heridos en Filadelfia y otros cuatro heridos en Uniontown.

Según el Gun Violence Archive –proyecto que registra violencia con armas de fuego–, en lo que va del año han ocurrido, incluido el incidente en Gilroy, 247 tiroteos masivos (la lista completa por incidente hasta la fecha: https://www.gunviolencearchive.org/ reports/mass-shooting).