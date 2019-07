Javier Salinas Cesáreo y Silvia Chávez González

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 30 de julio de 2019, p. 27

A fin de denunciar las frecuentes extorsiones de grupos criminales que operan en el estado de México, dos grupos de choferes de las líneas San Juan Zitlaltepec y Elite-Turquesa tomaron las casetas de cobro de las autopistas México-Pachuca, en el municipio de Tecámac, y del Circuito Exterior Mexiquense, en Tultepec, la mañana de ayer, donde permitieron el paso libre a los automovilistas por más de cinco horas.

Alrededor de 200 operadores, con varias unidades se apostaron desde las 6:30 de la mañana en la caseta de Tultepec –Circuito Exterior Mexiquense– donde levantaron las plumas y dieron paso libre a los automovilistas, en ambos sentidos.

AMLO ¡SOS!, Nos están matando , No hay justicia, no hay pago de casetas y Ya no más sangre en el volante , fueron algunas de las leyendas que se leían en las pancartas que colocaron los operadores de transporte mexiquense.

Los concesionarios mantuvieron sus combis estacionadas en la lateral de la vía, sin afectar la circulación. En tanto, algunas mujeres y operadores dejaron el paso libre.

En la caseta de la vía México-Pachuca, otro grupo de unos 80 choferes, con unas 25 unidades, se colocó desde las 8 horas en la caseta de los Héroes Tecámac, con dirección hacia la Ciudad de México.