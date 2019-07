El acuerdo alcanzado la semana pasada entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con los consejos Coordinador Empresarial (CCE) y Mexicano de Negocios (CMN) sobre la inversión privada en el sector energético no contiene nada nuevo que no esté establecido en las leyes vigentes o que ya exista, aseveró Sergio Ampudia Mello, vicepresidente de derecho energético de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Actualmente la CFE produce 57 por ciento de la electricidad que se consume en el país y tiene una capacidad instalada de 76 mil megavatios, pero no se usa completa ni todo el tiempo, detalló.

Advirtió que en el sector eléctrico no se consideraron otras partes de la cadena de valor y el gran tema a resolver es la producción y consumo de electricidad in situ, la llamada generación distribuida, que ha tenido un crecimiento enorme en años recientes pero es difícil de calcular porque no utiliza redes de transmisión.

Ampudia Mello, quien también es coordinador de la especialidad de derecho energético en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que si bien la política energética ha cambiado con el nuevo gobierno, siguen vigentes los cambios constitucionales, las leyes secundarias y los reglamentos aprobados durante el sexenio pasado con la reforma en la materia.

Advirtió que las implicaciones de que la CFE haya solicitado la revisión de los contratos son diversas, no solamente en el suministro de gas, sino también en la protección de inversiones en compromisos internacionales contraídos por México.