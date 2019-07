Sé que no he dado lo mejor de mí , admite; pienso y estoy convencido de que puedo dar más y que todavía falta por ver lo mejor de Julio César Chávez Jr. No soy un novato, tengo 33 años, pero tampoco estoy acabado y sé que me quedan cuatro o cinco años más para demostrar lo que sé .

Chávez Jr, con récord profesional de 50-3-1, 32 por la vía del nocaut, peleó por última vez en mayo de 2017, cuando perdió con Saúl Canelo Álvarez, en una actuación que fue muy cuestionada por la poca respuesta que ofreció el sinaloense, y ahora se medirá a 10 asaltos en peso supermediano con Bravo en el estadio Antonio R. Márquez, de este municipio.

Lo hace con el firme propósito de enfilarse a un combate por un título del orbe. Ahora voy a enfocarme totalmente en el boxeo y ganar un segundo campeonato mundial .