Para Reyes, ex timonel de Chivas e hijo de Chava Reyes, miembro del legendario Campeonísimo, “lo crucial fue haber mantenido el orden. Se veía un equipo conectado, solidario en los esfuerzos y creo que esa es la fórmula para empezar a salir de la zona baja. Boy es pieza clave, un entrenador temperamental y con mucho carácter para hacerlos sacar ese coraje y amor propio que ayer (el domingo) demostraron.

En tanto, el portero José Antonio Rodríguez dijo que en el grupo se dieron cuenta de que había que hacer a un lado todos los comentarios negativos. Optamos por no volvernos locos, entender que es parte de cualquier proceso. Lo primero era adaptarnos a la idea de Tomás, quien no tuvo tiempo suficiente para trabajar .

Advirtió que ahora el Rebaño será un equipo complicado para cualquiera y con aspiraciones a estar en la liguilla, sin mirar tanto la tabla de cocientes, pues va junto con pegado, siempre hay que tirar la piedra lo más lejos posible, ser positivos y yo creo que si Chivas piensa clasificar y lo llega a hacer, en automático el problema del descenso se irá resolviendo .

En lo que Reyes no está de acuerdo es en la suspensión del descenso. Parte esencial de una liga es que haya descenso; no estoy de acuerdo en pagar una multa, creo que deportivamente se deben asumir las consecuencias de un mal torneo .

Por otra parte, Alberto de la Torre, ex titular de la Federación Mexicana de Futbol y ex directivo del Atlas, se mostró contento con el buen arranque de los Zorros, aunque, indicó, es muy temprano para hacer juicios. La restructuración que se hizo fue buena, no hay que pensar en el descenso, sino caminar con objetivos más ambiciosos, como estar entre los ocho mejores .

Señaló que el club rojinegro debe luchar por sumar al menos el 50 por ciento de los puntos, además, sostuvo que la gestión anterior, de Gustavo Guzmán, hizo un gran trabajo en fuerzas básicas, aunque después “la falta de dinero, la venta y recompra de jugadores no dio resultado.

“No todo fue fracaso, yo pienso que Guzmán hizo buena dupla con el Profe Cruz, y esa inversión en fuerzas básicas hoy está dando resultados, se les da la oportunidad a jóvenes que van a ser grandes jugadores. Lo que más me ha gustado es la actitud”, comentó De la Torre.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol informó ayer que Boy fue suspendido un partido.