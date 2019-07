Alonso Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 29 de julio de 2019, p. 9

Zongolica, Ver., En esta región serrana del centro de la entidad, caracterizada por la acentuada marginación social, en especial de las comunidades indígenas mayoritarias, el presidente Andrés Manuel López Obrador reavivó la polémica en torno al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval): si les pregunto aquí en Zongolica ¿Qué es el Coneval? Vamos a hacer la prueba . La votación a mano alzada entre la comunidad congregada lo convenció de la inoperancia del organismo dedicado a la medición de la pobreza.

Al aludir a la publicación en la revista Proceso de una entrevista en la que el ex director del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, habría puesto en entredicho sus políticas hacia los sectores marginados, el mandatario abundó en su descalificación al consejo. “¿Saben por qué es la molestia? Por qué yo me baje el salario a 108 mil pesos al mes ¿Cuánto ganaba el que estaba de director del Coneval? ¡220 mil pesos al mes!

“Crearon este organismo para medir la pobreza como todos los organismos que crearon para simular que atendían la pobreza, la transparencia, la anticorrupción.

Todos los órganos con funcionarios bien pagados, oficinas lujosas. Este Coneval, un edificio muy moderno, no conocen siquiera a las comunidades, tan es así que en las comunidades no los conocen a ellos .

No se detuvo ahí, considerando la difusión de entrevista como una manera de resistencia al cambio que promueve. El ex director asegura, dijo López Obrador, que yo abandoné mi compromiso de atender a los pobres. ¡Claro que no! Están recibiendo más apoyos que nunca, se los puedo probar .

Y adelantó que no modificará sus políticas.

Ni un paso atrás

“Ni un paso atrás aunque vengan recomendaciones de Naciones Unidas para que no califiquemos de conservadores a la revista Proceso. El que está a favor del inmovilismo, de mantener el statu quo, es conservador, se dedique a la política o al periodismo”.