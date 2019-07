A

cabó una maravillosa historia en las canchas, la de Óscar Conejo Pérez, quien siempre gozó de una condición física prodigiosa. En las pruebas –que son rutina torneo a torneo– solía ser el mejor en salto, resistencia, fuerza, resorte. Fue un guardameta bastante completo que en su plenitud jugaba como líbero; hacía audaces escapadas al área grande, seguro de que un salto mágico le permitiría volver a tiempo bajo el marco para, al siguiente segundo, contorsionarse en el aire en el preciso desvío del balón.

Enrique Meza, ex cancerbero de poco fulgor, elevó su fama de excelente visor al descubrir al portero de 1.72 metros, oriundo de Iztapalapa. El Ojitos solía referir risueño aquel momento de 1992 y aclaraba: No fui yo, fue mi hijo quien me dijo: ¿ya viste, papá? ¡Ese chaparro salta increíble! Entonces le puse atención y lo elegí para quedarse en Cruz Azul. Ahí acabaron los sinsabores del jugador que soñaba con un cambio radical en su vida, y comenzó una historia que el sábado por la noche llegó a su punto final.

Pérez, joven de origen humilde que de pronto se topó con la diosa fortuna, habrá tenido algún acto de desubicación y soberbia, pero supo volver al carril de los sensatos. Con carisma y humildad se convirtió en indiscutible ídolo celeste, un futbolista sin polémicas ni notas escandalosas. Su trayectoria incluyó temporadas breves en Tigres, Jaguares, San Luis y algo más con Pachuca, donde comenzó a madurar la idea del retiro y también a descubrir sus dotes para enseñar a los más jóvenes.

No existe el idilio perfecto y el del Conejo con el club cementero no fue la excepción; hubo desavenencias, malos entendidos, rescisión de contratos, idas y vueltas, pero, ciertamente, el primer amor es el que nunca se olvida. Óscar, vestido de azul –ojeroso y calvo–, se deshizo en llanto tocando fibras sensibles de propios y extraños. Aplausos frenéticos de celestes y rojos. El sábado en el estadio Azteca no estaba en su mente reprimir sentimientos, sólo disfrutar, dejar fluir en unos cuantos segundos la película de 26 años de una hermosa carrera.

Tres Copas del Mundo vivió Pérez: Francia 1998, en la banca; Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010 como titular gracias a Javier Vasco Aguirre, estratega que creyó como nadie en él. Casualmente en la noche del adiós estaba ahí enfrente Ricardo LaVolpe, con sus Diablos Rojos. Al técnico argentino hay que reprocharle no haber llevado al Mundial de Alemania 2006 no sólo al otro gran ídolo de la afición: Cuauhtémoc Blanco, sino tampoco a Pérez. Pero no por ello es menos grande el legado que dejaron ambos.