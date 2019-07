C

uando oímos hablar de los impresionantes adelantos en el planeta, más en materia tecnológica y científica, se pasa por alto que en lo referente a la expansión de una conciencia traducida en valores útiles, no en conceptos gastados, la humanidad sigue debatiéndose en un atraso mental alarmante, por no decir suicida, desde la añeja idea de que el dinero es el verdadero dios hasta el convencimiento generalizado de que el que no lo tiene no existe, pasando por el hecho de confundir muerte digna con asesinato y sentido de vida con consumismo. Condición para lo anterior es explotarse unos a otros a costa de la dignidad de todos.

Debido a esta evolución limitada del cerebro humano, condicionada por una animalidad torpe impuesta por los poderes beneficiarios del sistema, es que ciencia y tecnología tomaron un camino muy diferente al del desarrollo y convivencia de los pobladores de la tierra, sumidos en una vida amedrentada e inconsciente, al identificar la valiosa oportunidad de una genuina evolución individual y colectiva con un ineludible valle de lágrimas , escenario de ese dolorismo a conveniencia de diversas jerarquías, no por dañinas menos recurrentes.