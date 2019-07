L

os analistas de los principales bancos comerciales del país pintan un panorama pesimista de la economía nacional. Algunos dicen que estamos en recesión técnica y otros al bordo de una recesión. (Citibanamex fue tan sombrío que luego tuvo que meter reversa). La semana anterior tres de los principales bancos publicaron sus resultados del segundo trimestre del año (abril-junio). Paradójicamente, todos informaron que les está yendo de maravilla, a pesar del desplome de la economía. Es curioso: pareciera que sus analistas compiten a ver quién ofrece el peor diagnóstico, pero la realidad los contradice. Veamos sus cifras del citado tercer trimestre (datos de El Economista):– Citibanamex (Ernesto Torres Cantú) registró una utilidad de 6 mil 507 millones de pesos, un crecimiento de 9% en su comparación anual.– Santander (Héctor Grisi) reportó una ganancia de 5 mil 608 millones; representó un incremento interanual del 8.5 por ciento.– Grupo Financiero Banorte (Carlos Hank González) informó que ganó 8 mil 728 millones de pesos; significó un aumento de 21% respecto del trimestre anterior.Estos tres bancos reportaron utilidades por 20 mil 843 millones de pesos en sólo tres meses y dicen que fueron superiores al registro anterior. ¡Qué chulada de recesión! Sobre todo en un país donde los ingresos de la gente siguen siendo muy bajos. Cabe la pregunta si el crédito caro que ofrecen contribuye a la baja inversión. A propósito, en la pasada Convención Bancaria de Acapulco asumieron el compromiso de disminuir las comisiones. López Obrador les dijo que este año no tocaría ese tema. Se les está yendo el tiempo y no se ve nada en concreto.

Una semana decisiva

Líderes políticos, banqueros e inversionistas seguirán con atención dos sucesos esta semana, que podría ser la más importante del año:– El jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, y sus colegas probablemente reducirán la tasa de interés por primera vez en más de una década.– El representante comercial Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, de Estados Unidos, viajarán a China para las primeras negociaciones sobre ese fierro que Trump puso en el fuego: las tarifas. Serán las primeras conversaciones de alto nivel entre las dos economías más grandes del mundo desde que se interrumpieron en mayo.

Cobraba caro por contar pobres

En Coneval se repite la historia de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Así como Basilio González, su ex presidente, ganaba un sueldazo muy, pero muy distante del salario mínimo de los trabajadores, en Coneval, la entidad dedicada a medir la pobreza, su ex titular, Gonzalo Hernández Licona, se embolsaba 220 mil mensuales ¡por contar cuántos pobres! Y todavía hay quien dice que no fue justificado su cese fulminante. Hay un tema que no debería soslayarse, la renta de oficinas. El Coneval gasta más en alquileres (79.7 millones) que en estudios e investigaciones (59.9 millones). Esa diferencia de 20 millones es sospechosa. También vale la pena revisar la adquisición del edificio del Ifai, ahora Inai, lo sigue pagando a razón de 50 millones al año. Asimismo, los afanes inmobiliarios del presidente del INE, Lorenzo Córdova. Estuvo a un tris de comprar un inmueble al austero precio de mil millones, sin embargo, el escándalo que suscitó lo obligó a detener el proyecto.