Dpa, Reuters y The Independent

Periódico La Jornada

Lunes 29 de julio de 2019, p. 24

Londres. El número dos del gobierno británico, Michael Gove, aseguró ayer que el primer ministro Boris Johnson acelera los preparativos de un Brexit sin acuerdo para el próximo 31 de octubre, fecha en que expira la última prórroga concedida por Bruselas.

Gove, quien está a cargo de dichos preparativos, informó que el gobierno trabajará a toda máquina ante la posibilidad de no lograr renegociar el acuerdo con la Unión Europea (UE).

“Con un nuevo primer ministro, un nuevo gobierno y una nueva claridad en la misión, saldremos del bloque el 31 de octubre. No hay pero que valga. No habrá más retrasos. El Brexit va a suceder”, explicó Gove, en un artículo publicado en la edición dominical del diario The Times.

En su primer discurso como primer ministro, Johnson planteó el jueves un ultimátum a la UE para que reconsiderara su negativa a renegociar con Londres el acuerdo de retirada firmado en noviembre de 2018 con Theresa May, pero Bruselas mantuvo su negativa a rediseñar ese pacto.

Dominic Cummings, asesor de Johnson, quien ejerció como cerebro de la campaña de 2016 para dejar el bloque europeo, declaró que se le encomendó la tarea de llevar a buen puerto el Brexit por todos los medios necesarios , informó el diario Sunday Times.