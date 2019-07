A partir de mañana haremos los estudios geológico, geofísico y geotécnico; con éstos podremos saber si las personas pueden o no seguir viviendo en esta zona; si hay riesgo tendríamos que pasar a otro procedimiento , expuso.

Recordó que de 2007 a la fecha se han detectado más de 200 socavones, los cuales no han sido atendidos por ninguna autoridad, en un área de alrededor de 60 hectáreas; es decir, en las faldas del cerro mencionado.

Precisó que las unidades habitacionales en peligro son Real de San Martín, Ex hacienda Xico primera y segunda sección, así como la colonia Poder Popular, las cuales se encuentran ubicadas en el Cerro del Márquez.

Sostuvo que a la fecha las autoridades de la Secretaría de Gobernación y Protección Civil Nacional no han atendido su petición de apoyo. “Del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) me canalizaron a Protección Civil nacional; pero no han hecho contacto con nosotros.

“Hago un llamado a la Federación para que nos informe si tiene los equipos, que de seguro sí, como radares, y los traigan para realizar los estudios y dar una solución integral, porque lo de menos es ahorita traer los camiones y tapar con tierra y piedra, y dejar listo esto, pero no queremos cometer imprudencias.

Por eso dejaremos así todo para que lleguen los especialistas que tienen los conocimientos técnicos en la materia y hagan los dictámenes. En caso de que no nos hagan caso, nosotros tendremos que contratar a expertos o algún despacho , expresó.

Destacó que ante cualquier contingencia, el gobierno municipal está preparado con albergues, los cuales tienen capacidad para más de 2 mil personas.

Margarita León Vite, vecina de esta zona narró que ayer en la tarde escuchó un estruendo y observó cómo se caía un árbol.

“Ayer cuando veníamos oímos un trueno y mi hijo me dijo: ‘mira, mamá, cómo se está cayendo el árbol’. Cuando regresamos ya se estaba desgajando, por eso nosotros tenemos miedo de que se derrumben las casas”, manifestó.