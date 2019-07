Agencias

Lunes 29 de julio de 2019

París. Ante el esplendor de los Campos Elíseos, el colombiano Egan Bernal, de 22 años, se coronó de manera inu-sual campeón del Tour de Francia al ser el primer latinoamericano en conquistar la máxima justa ciclista.

No puedo creerlo. Simplemente es increíble. Lo siento. No tengo palabras , dijo Bernal. Sigo sin entender lo que me está pasando .

El campeón más joven en años re-cientes, delgado y con instinto asesino en la ruta, probó ser el más fuerte de los 176 hombres que tomaron la salida en Bruselas, Bélgica, el 6 de julio en su odisea de 3 mil 366 kilómetros que entregó el Tour más fascinante y lleno de drama en décadas y una nueva superestrella del ciclismo en formación en Bernal.

Montando una bicicleta amarilla, e impulsado por los aficionados colombianos que celebraban incluso antes de que tomara la famosa avenida, Bernal cruzó la línea con su compañero Geraint Thomas, el campeón de 2018 que este año finalizó segundo. Steven Kruijswijk completó lo que los organizadores del Tour describieron como el podio más cerrado en 116 años de historia de la carrera, con apenas un minuto y 31 segundos separando al primer lugar del tercero luego de tres semanas de competencia.