Es una alegría por ser una mexicana que gana la carrera en muchos años , repetía Mayra; fue un recorrido demandante; traté de mantener el ritmo desde el kilómetro 13, y me alcanzó Esmeralda, por lo que tuve que definir en el último tramo; tuve un duelo, pero pude definir y conseguir el primer lugar. No sé si participaré en el Maratón de la Ciudad de México, porque es un recorrido muy pesado y vienen competidoras muy difíciles .

Los tres atletas forman parte de la larga tradición de corredores que salen de Kenia para copar las carreras de resistencia en el mundo como medio de subsistencia.

En México, la comunidad atlética originaria de Kenia cumple el calendario anual de carrera en la República, corren con sentimiento solidario, apoyándose unos a otros para que todos los compatriotas tengan la oportunidad de recibir ingresos por los premios. Vivo en Toluca desde hace tiempo, somos una comunidad , cuenta el ganador; probablemente salga a Europa para intentar ganar algún maratón, porque en la Ciudad de México no lo he logrado, lo he intentado pero no lo consigo desde hace años; así que buscaré otra carrera .

Los premios para ambas ramas fueron de 50 mil pesos para el primer lugar, 35 mil para el segundo y 20 mil para el tercero.

Los ganadores en silla de ruedas varonil fueron Alfonso Zaragoza con tiempo de 55:24, Martín Velasco con 58:23 y Marco Antonio Caballero con 1:01.53. En la rama femenil ganó Ivonne Reyes con 1:23.47, Alicia Ibarra con 1:32.08 y Micaela Eugenio con 1:46.39. En la categoría de ciegos y débiles visuales vencieron en rama varonil Rubicel Hernández con 1:25.50, Daniel Ramírez 1:34.34 y Francisco Hernández 1:47.04. En la rama femenil fueron María de los Ángeles Herrera 1:44.34, María Idalia Esquivel 1:45.05 y Zaira Aranzazu Montalvo con 2:07.39.

Durante la carrera murió el corredor Andrés Cázares Cortina de 35 años de edad como consecuencia de un infarto cardio-respiratorio, informó el Instituto del Deporte de la Ciudad de México. El atleta no estaba inscrito, por lo cual no contaba con número de registro. Recibió atención médica en el kilómetro 11, a la altura del Campo Militar Marte y fue trasladado en ambulancia al Hospital de la Cruz Roja de Polanco, donde murió.

En la carrera participaron 25 mil competidores registrados, que desde poco antes de las 7 de la mañana salieron del Caballito en Paseo de la Reforma y recorrieron 21 kilómetros que culminaron en el Ángel de la Independencia, en un ambiente a medio camino de la competencia atlética y la verbena popular.