l discurso ( la narrativa , según esa horrenda expresión colonizada hoy en boga) del gobierno con relación a los pobres puede haber cambiado, pero en los hechos se sigue tratando a comunidades y grupos humanos como estorbos para el progreso, gráficamente representado otra vez por el tren en un país que renunció a sus trenes hace un cuarto de siglo y ahora los pretende restaurar dentro de la imparable ola depredadora que el capitalismo no puede ni quiere detener. Desplazamientos que no cesan, hasta hacer de México el mayor expulsor de población al vientre de la ballena (diría Orwell). Sólo que ahora la ballena se quiere blanquear (onda Moby Dick) y los vomita.

Viajando en el largo trayecto del tren Dakar-Bamako en África Occidental, Ryszard Kapuscinski observaba a los pasajeros arrullados por la lentitud y digería de pronto sus años en el continente. El reportero polaco apuntó algo tan evidente como impronunciable entre las medias verdades de Occidente y sus dobles raseros: “Se vuelve cada vez más importante para el mundo la pregunta no de cómo alimentar a la humanidad –hay comida suficiente; a menudo sólo se trata de organización y transporte–, sino de qué hacer con la gente. Qué hacer con la presencia en la Tierra de millones y millones de personas. Con su energía sin emplear. Con el potencial que llevan dentro y nadie parece necesitar. ¿Qué lugar ocupa esa gente en la familia humana? ¿El de miembros con pleno derecho? ¿El de prójimos maltratados? ¿El de intrusos molestos?” (Ébano, Anagrama, 1998).

México es surcado por decenas de miles de hondureños y salvadoreños, sin dejar de expulsar a nuestros conciudadanos de sus terruños por los mismos motivos que rifan en Centroamérica y África central: despojo por minería y megaproyectos, violencia criminal capaz de vaciar pueblos enteros, secuestros por rescate o para explotación sexual y laboral, falta de agua, inseguridad laboral. Qué sucede en Honduras, Haití o la República Democrática del Congo que no pase en México, aunque su escala no sea tan masiva pues estamos llenos de burbujas, oasis y unidades habitacionales que permiten a muchos mexicanos (no sólo pudientes) sentirse en relativa seguridad. También somos muy ricos en millonarios y superricos.