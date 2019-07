Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 28 de julio de 2019, p. 34

Hacer públicos los padrones de beneficiarios que reciben apoyos gubernamentales, no pone en riesgo a los campesinos, consideró Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), quien dijo que en sexenios anteriores se utilizó el argumento de la posibilidad que los beneficiarios pudieran ser víctimas de la delincuencia para no transparentar el uso de los recursos.

En entrevista con La Jornada, comentó que “no hay problema, los montos de apoyos son muy bajos en este programa. Son apoyos para pequeños y medianos productores. Los máximos son de 20 mil pesos por productor y el más bajo es de mil 600 pesos.

Así que no hay problema” y sostuvo que antes no se hacía como pretexto para no transparentar los beneficiarios, y para esconder el uso discrecional y fuera de norma de los recursos .