Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 28 de julio de 2019, p. 34

En un momento, en apenas un giro del destino, la vida de una persona que siente tenerlo todo se puede desmoronar. A José ese momento le llegó de la mano de una relación amorosa fallida, y de tener un buen trabajo, una novia y amigos, pasó a entrar en una espiral depresiva de la cual no ha podido salir hasta el momento.

Soy maniaco-depresivo y ya me he intentado suicidar cuatro veces, y todo el problema se originó por una novia que tuve y me fue mal. Vas a tratamientos que supuestamente son muy buenos, pero no les preocupa tu problema; nada más te dan pastillas para que estés tranquilo como un zombie , cuenta.

Ataviado con una gorra negra, lentes oscuros y un tapabocas, para no revelar su identidad, el hombre acepta contar una pequeña parte de su historia a condición de no decir su nombre real. Sentado en las escalinatas del Ángel de la Independencia, se le ve frágil mientras sostiene una cartulina donde escribió la frase Necesito amor, no antidepresivos .

José es una de las personas que ayer participó en la llamada Marcha del Orgullo Loco, en donde los participantes denunciaron el mal trato promovido desde la siquiatría en contra de quienes viven con alguna discapacidad sicoemocional.