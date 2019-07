Sotelo Cuevas dijo que la Contu –integrada por distintos sindicatos de 92 universidades del país y que dirige Enrique Levet Gorozpe–, entregó una solicitud de audiencia hace dos semanas, pero hasta el momento no le ha dado respuesta de que los reciba o no el Presidente.

Cuernavaca, Mor., La Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) solicitó audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para solicitarle su apoyo para las 11 universidades del país que tienen problemas económicos, ya que éstas han declarado que a partir de octubre ya no tendrán recursos para operar, dijo Carlos Sotelo Cuevas, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Stauem).

Estamos sufriendo algo similar que el año pasado, por eso pedimos la audiencia, creemos que solamente el Ejecutivo federal puede ayudarnos como trabajadores de las universidades en crisis económica. Los trabajadores universitarios apoyan la postura del gobierno federal de no rescatar financieramente a las universidades del país, si éstas no hacen los cambios estructurales y si no son transparentes y austeras en el uso de sus recursos públicos .

Estamos en el mismo contexto que la administración federal y somos concientes de la situación financiera del país. Como trabajadores de las universidades no queremos nada ya dado, sólo queremos que nos paguen lo que hemos trabajado, lo ganado, y estamos en favor que se rindan cuentas del uso de los recursos públicos , aseguró el dirigente sindical.

Precisó que la Contu ya había programado una protesta de los empleados universitarios del país para julio, pero decidieron cancelarla y esperar respuesta del Presidente en agosto, con el fin de pedirle que garantice los pagos de los trabajadores en las 11 casas de estudio con problemas económicos.

Finalmente, precisó que el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, ha dicho que se requerirán 390 millones de pesos para pagar los salarios y prestaciones de los trabajadores de la UAEM de los pasados tres meses de 2019.