L

a más reciente escaramuza del presidente López Obrador con indicadores económicos y los enfoques al uso para pronosticar sus desempeños, poco le sirve para propiciar el debate y por esa vía arribar a algún tipo de consenso en y con la ciudadanía, que aduce como su principal objetivo. Su principal arma, el ataque al crítico que ve como adversario, frena el logro de estos propósitos. En realidad, sus arremetidas contra las empresas u organismos que hacen pronósticos inhiben a quienes podrían contribuir a un intercambio. Propician la emergencia de un ambiente hostil o renuente a participar en encuentros de este tipo.

Qué puede seguir después, por ejemplo en el caso de una irrupción abrupta de tendencias abiertamente recesivas, no lo sabemos. Tampoco, cómo se comportarían el Presidente y los encargados de la conducción económica del país en una circunstancia súbita ni cómo se establecerían puentes de comunicación con y entre los diversos actores económicos.

El escenario de la política económica y financiera, nunca transparente del todo, se torna opaco; las llamadas de avenimiento entre el capital y el gobierno, presentadas como preacuerdos de inversión o coincidencias en la política económica, lejos están de llenar un hueco que es político, pero también, institucional.

No pienso que las experiencias críticas sean desconocidas a los principales colaboradores del Presidente; incluso, es posible suponer que algunos son duchos en esos temas y han asimilado por lo menos las lecciones de la pasada Gran Recesión. Pero lo que no puede afirmarse es que el gobierno y su gabinete económico, si existe, estén deliberando y tomando el pulso de la coyuntura que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI) va a la baja, aunque a paso relativamente lento. En tanto, la reducción de las expectativas del crecimiento presentadas por esa institución no atañen sólo a México, sino a buena parte del globo terráqueo y desde luego al conjunto de la región latinoamericana, en particular a Brasil que se pronostica una rebaja mayor, la indignación presidencial parece apresurada.