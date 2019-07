Periódico La Jornada

Domingo 28 de julio de 2019, p. 14

Jean-Luc Mélenchon, líder del partido Francia Insumisa, urgió ayer a crear movimientos populares y ciudadanos que promuevan el cambio en el país.

La transformación no puede quedarse en el palacio presidencial. No es suficiente lo que hace Andrés Manuel López Obrador. Si la población no se compromete personalmente con el cambio, si no genera movimientos populares, no va a pasar lo que se está esperando, advirtió.

Ante académicos y seguidores del presidente López Obrador reunidos en el Parque Odesa de la colonia Postal, el dirigente político recordó que durante la administración de François Mitterrand se nacionalizó la banca y la tercera parte de la industria de su país, pero no se logró cambiar la sociedad porque el pueblo no participó directamente en la transformación. La revolución debe ser ciudadana o no cambiará nada, enfatizó Mélenchon, quien realizó una visita de trabajo a México.