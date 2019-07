Desgraciadamente lo que pasó en Baja California son secuelas y polvos de aquellos lodos , subrayó el ex senador, quien explicó que AN se tornó condescendiente con la deshonestidad y ello llevó a la impunidad y a que se protejan unos y otros.

Los diputados panistas que avalaron la extensión de la próxima gubernatura de Baja California no son los únicos responsables de que se haya dado esa ilegalidad, sino también el partido por haber sido condescendiente con la deshonestidad, dijo Juan José Rodríguez Prats, presidente de la Comisión de Doctrina del PAN.

Rodríguez Prats estimó que en la actuación de estos legisladores pesó cierta autonomía que viven los comités estatales del PAN con respecto a la dirigencia nacional.

Recordó que la politóloga Soledad Loaeza llegó a calificar a Acción Nacional de confederación de partidos, pues hay cierto prurito de independencia. Pero con la presidencia de Marko Cortés, esa situación se ha profundizado, pues no hay operación política en los estados. El dirigente no tiene atributos para hacer ese trabajo; no inspira respeto y se le ve irrelevante, puntualizó.

En parte lo que pasó en Baja California es una deficiencia del centro, expuso.

Contra la posición de su correligionario, Gerardo Priego, presidente de la Comisión de Ética del PAN, rechazó que los comités estatales del partido experimenten una independización de la dirigencia nacional. En Baja California puntualizó que la dirección local estaba de acuerdo con la nacional. Ahí fue un asunto de la bancada y si fue por dinero es muy grave.