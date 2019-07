Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Domingo 28 de julio de 2019, p. 12

El proceso interno en Morena, para elegir nueva dirigencia se concentra en los acuerdos que establezcan la presidenta Yeidckol Polevnsky –quien ha comentado entre sus cercanos la intención de mantenerse en esa posición–; Bertha Luján, a quien se ubica como cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, y Mario Delgado, cuya participación depende de la publicación del nuevo padrón de morenistas, listado aún no entregado al INE.

De no entregarse en los próximos días, Delgado estaría impedido porque no figura en el actual como militante del partido. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados dio el salto a las filas de ese partido procedente del PRD, y no consiguió incorporarse en el padrón original que dio forma a Morena.

El creciente respaldo que ha recibido Luján en las filas del partido, de dirigentes y legisladores, se conjuga con la pretensión del diputado colimense, quien además tiene en su mira, contender por la presidencia de Morena, y de no fructificar pretende fortalecerse como precandidato a la gubernatura de su estado.