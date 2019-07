El canciller mexicano Marcelo Ebrard aseveró que la firma de la carta para consolidar el pacto para generar 20 mil empleos en Honduras pretende demostrar algo: el mensaje es que si México y Honduras lo pueden hacer, ¿por quéEstados Unidos no puede?, ¿por qué los países más desarrollados no pueden? Sí pueden, pero nos hace falta que quieran .

Enfatizó que esta ruta para enfrentar el incremento en el flujo de extranjeros en movilidad se le presentó al mandatario de Estados Unidos Donald Trump como parte de la visión mexicana que no admite discriminación.

Este es un acto muy importante porque está demostrando que hay otra opción para dar solución racional, eficaz y humana al fenómeno migratorio que no debe ser atendido sólo pensando en el uso de la fuerza, en medidas coercitivas, sino atendiendo las causas que la originan , aseveró López Obrador.

En la sede de la zona militar 29 , acompañado de los secretarios de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y de Marina, José Rafael Ojeda, entre otros miembros de su gabinete, López Obrador respondió a la propuesta hondureña dando su anuencia. Claro que aceptamos la propuesta del presidente de Honduras Orlando Hernández; claro que vamos a participar en este programa de desarrollo en Centroamérica y México; vamos a participar con lo que nos corresponde, incluso aportando recursos .

Más adelante el mandatario describió las características de los programas asegurando que bajo su gestión se van a establecer las bases para que puedan trascender el sexenio, porque no va a haber relección, no, sufragio efectivo no relección , acotó entre gritos aislados que lo contradecían.

Detalló especialmente el plan Jóvenes Construyendo el Futuro que pretende apoyarlos para evitar su adhesión a la delincuencia. “Vamos a competir con la delincuencia que se lleva a los jóvenes. Ahora les vamos a decir: ‘A ver, no te los vas a llevar, nosotros vamos a tener a los jóvenes y los vamos a proteger’. Nunca más se le va a dar la espalda a los jóvenes, se acabó ya con eso. Ese programa también se está proponiendo para que se aplique en Honduras”.

Cooperación técnica

En su oportunidad, aludió a los desequilibrios en la producción y comercialización del café, uno de los productos principales de Honduras. Señaló que en Nueva York una tasa de café se vende en 5 dólares, o sea 500 centavos de dólar, pero ¿saben ustedes cuánto le llega de esos 500 centavos de dólar al productor hondureño?, ni dos centavos. Eso no puede ser, eso no puede ser . En respuesta, López Obrador ofreció cooperación técnica de México para la producción de café en todo lo que se requiera, desde desarrollo genético hasta comercialización y revisar el asunto de los aranceles, que no tengan ustedes ningún problema para poder vender el café.

Y vamos a apoyar a Honduras en todo lo que podamos .

Tras los discursos protocolarios, López Obrador y Hernández realizaron una expresión simbólica de siembra de árboles, en el vivero del campo militar antes de iniciar una reunión bilateral.