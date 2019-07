Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Domingo 28 de julio de 2019, p. 5

Sin una ley que las regule y sin pagar contraprestación, cuatro empresas de monopatines y bicicletas sin anclaje continúan lucrando en el espacio público de la ciudad y obtienen ganancias mínimas de 5 millones de pesos cada 45 días.

A casi cuatro meses de que se inició la operación de estas empresas, autoridades reconocen que existen lagunas en el marco regulatorio emitido por la Secretaría de Movilidad, lo que permite que las compañías continúen operando y sus unidades en desorden.

Luego de 45 días de operación piloto y de un proceso de entrega de documentos, tres empresas de bicicletas sin anclaje (Dezba, Jump y Mobike) y dos de monopatines (Lime y Grin) pasaron a la segunda fase para obtener permisos anuales. En total, estas compañías debían pagar 46 millones 710 mil pesos para operar durante un año en la ciudad.

Mobike decidió no pagar porque no alcanzó a reunir los 6.2 millones de pesos de contraprestación. Lime tampoco contribuyó porque consideró que no había certeza jurídica en el proceso de asignación de permisos. Sin embargo, ambas compañías siguen operando.

Las firmas Movo y Bird, ambas de monopatines, quedaron fuera del proceso, aunque sus unidades continúan en funcionamiento.

Ganancias millonarias

En acuerdo con las empresas, la Secretaría de Movilidad (Semovi) mantiene en confidencialidad el número de viajes y las ganancias de cada una.

En el reporte de la prueba piloto se reveló que seis compañías reportaron 701 mil 322 viajes, de los cuales Mobike reportó 513 mil 83.

De acuerdo con un cálculo realizado por este medio, cada viaje de 20 minutos de Mobike tiene un costo mínimo de 10 pesos, lo que significa una ganancia mínima de 5 millones 130 mil 830 pesos en sólo 45 días.