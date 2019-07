Si la solución contra la criminalidad fuera tan sencilla como cerrar temprano los establecimientos comerciales del puerto, hace mucho tiempo que el problema habría sido resuelto. No se cometerían homicidios durante el día, mientras hubiera luz solar. Pero la realidad indica que no es así. De hecho, no es aventurado afirmar que la mayoría de los asesinatos son cometidos entre la mañana y la tarde. El problema es que los criminales han acumulado mucho poder, en primer lugar en forma de dinero, porque con él pueden comprar armas, impunidad y complicidades, y pagar a sus asesinos a sueldo.

Por eso, la estrategia gubernamental contra los criminales de alto impacto en el país debe ir dirigida, en primer lugar, a quitarles las fortunas que han amasado a lo largo de muchos años de impunidad; en segundo lugar, a impedir que lleguen más armas a sus arsenales, y en tercer lugar a desactivar sus organizaciones con trabajo de inteligencia. infinito. Siempre alrededor del dinero.