V

enezuela y el Foro de São Paulo: en Venezuela los golpistas no insisten ya en imponer al autoproclamado presidente Juan Guaidó con un golpe militar con apoyo extranjero porque no logran bases en las Fuerzas Armadas Bolivarianas, mientras el gobierno abandonó la esperanza de aplastar a una oposición que se apoya en casi medio país. El resultado son las negociaciones como última opción, pero no despiertan esperanzas ni provocan títulos en los diarios. Continúan así las conversaciones en Barbados entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro sin que los comunes mortales del país y del extranjero sepan qué propuestas se discuten, en cuál nivel de negociaciones están, qué piensan los diferentes negociadores de ambos bandos y el pueblo venezolano enfrenta una total oscuridad política y es tratado como objeto. Por eso –informa Últimas Noticias– no fue seguido el llamado del golpista Guaidó a hacer grandes movilizaciones callejeras y El Universal llena su primera página con la 25 reunión en Caracas del agonizante Foro de São Paulo, think tank que reúne las direcciones de los mil restos de la izquierda latinoamericana y de algunos partidos gubernamentales (en México, Morena). Mientras se suceden los apagones masivos, El Nacional estima que para recuperar a la petrolera PDVSA se necesitarán 240 mil millones de dólares y buena administración.