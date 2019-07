México es uno y todos somos necesarios

n México estamos en un proceso de transformación profunda. Es profunda porque va a la raíz, allí donde germina el pensamiento que genera la acción. No es asunto de leyes, normas o instituciones, sino de seres humanos. No es necesario arreglar los pétalos de una flor cuando hay buena tierra. Recuperar el sentido verdadero del quehacer social desde la cabeza hasta el dedo meñique, desde el Presidente hasta el barrendero del parque. Un ser humano íntegro en su más alto nivel, con una mente bien configurada, no necesitaría de leyes ni códigos de conducta; quizá, sí, un semáforo para ordenar el tránsito.

El veneno de la lucha de clases sembró la semilla de polarizar el cuerpo y enfrentar los brazos contra la cabeza. México es uno y todos somos necesarios. No le puede ir bien a unos si la mayoría esta mal. No se puede trabajar con dolor de muelas. Un cuerpo en pleito es un cuerpo enfermo.

Corrupción significa deformar, degenerar o alterar; es el cáncer de la vida y del actuar humano. Esta hermosa nación estaba en estado terminal con esa enfermedad, en emergencia para terapia intensiva.

México supo reconocer el valor fundamental de la honradez y el poder de la verdad, y tuvo el valor de prender la luz del cambio tras el trágico apagón de 36 años; y votó por ella… Y en eso estamos.

Si esos valores son los que marcan la ruta de la transformación… ¿Vamos con ellos, o le metemos piedras al camino?

Carlos Noriega Félix, el almanauta

Acerca de la Ley Nacional de Extinción

Considerábamos que las reformas constitucionales de 2008 y 2011 sobre el sistema de justicia y derechos humanos representaban un logro por el respeto a los derechos de la persona contra el abuso del poder. Sin embargo, en abril pasado –contrariamente a las observaciones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– se ampliaron los delitos susceptibles de prisión preventiva oficiosa y en días pasados el Congreso aprobó la Ley Nacional de Extinción de dominio, en la que resalta la venta anticipada de bienes incautados con relación a 245 figuras delictivas, (Aprueban diputados la legislación para arrebatar bienes a los delincuentes /La Jornada, 26/07/19).

Las reformas constitucionales aquí señaladas, en aras de prevenir y combatir eficazmente el delito, significan un grave retroceso, porque violan el principio de presunción de inocencia, no garantizan por sí mismas mayor seguridad ni justicia, pero sí pueden implicar la impunidad del abuso del poder.

Pilar Noriega García

Resultados favorables del gobierno de la 4T

Vaya, al fin estamos viendo resultados favorables del gobierno de la 4T. La Comisión Federal de Electricidad informa que está remontando los números rojos; va por buen camino. Esto es un ejemplo para los funcionarios responsables de cada área del sector público. Es un compromiso que tienen más que con su jefe, con el pueblo que votó por este gobierno. Esperamos que pronto veamos cifras semejantes en Pemex, Issste, IMSS, BM, etcétera.