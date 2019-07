En términos de los propios migrantes, la organización en grandes grupos proporciona algunas ventajas relativas respecto al tránsito en pequeñas unidades (de familias, de amigos, de vecinos de una comunidad): la principal es la de contar con un entorno de protección recíproca que les brinde cierta seguridad en rutas que, como las que habitualmente siguen en México, se han vuelto más peligrosas, en especial por el control que el crimen organizado ejerce sobre ellas. Como contrapartida, este método visibiliza negativamente a los migrantes, poniéndolos en la mira de los medios electrónicos o gráficos, la mayoría de los cuales presentan a las caravanas como auténticas hordas de invasores y no como lo que son: grupos de hombres, mujeres y niños que escapan de ámbitos de privaciones y violencia con la sencilla esperanza de vivir mejor.

Como muchas de las aseveraciones del titular de la Casa Blanca, sin embargo, esta contiene más insidia que precisión. Un estudio desapasionado de los flujos migratorios y sus características indica que lo que ha cambiado en realidad no es el volumen de los aspirantes a ingresar a territorio de la primera potencia mundial, sino la forma que han encontrado para hacerlo: la conformación de caravanas, fenómeno que a diferencia de lo que ocurre en Europa, en América Latina constituye prácticamente una novedad.

Para evitar que estas consideraciones sean vistas como meros argumentos humanitarios en favor de la migración (hasta ese punto han llevado las cosas el racismo y la xenofobia) conviene apoyarse en cifras que, como suele decirse, no mienten. Una investigación realizada por un grupo interdisciplinario de académicos llamado Región Transfronteriza México Guatemala, prueba que el número de migrantes que ingresa a suelo estadunidense sin la tramitología correspondiente no sólo no alcanza los niveles que dice Donald Trump, sino que muestra una clara curva descendente. De acuerdo con este estudio, en efecto, en 1985 y en 2000 la patrulla fronteriza detuvo a más de un millón de personas (en cada uno de esos años). Y en 2017 el mismo cuerpo armado capturó a 850 mil migrantes, cifra que está muy por encima de la que se prevé para este año en materia de detenciones.