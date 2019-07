Ap y Afp

Río De Janeiro. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, amenazó ayer con encarcelar al periodista estadunidense Glenn Greenwald, quien publicó en las últimas semanas reportajes que comprometen al ministro de Justicia, Sergio Moro, considerado una pieza clave del gobierno.

Tal vez vaya preso aquí en Brasil, desafió Bolsonaro tras una ceremonia militar en Río de Janeiro, al aludir a Greenwald, reportaron medios locales. Bolsonaro sugirió que el periodista contrajo matrimonio con David Miranda, un diputado federal de izquierda, y juntos adoptaron dos niños en el país como una táctica para evitar la deportación.

Greenwald respondió desafiante a Bolsonaro vía Twitter: Al contrario de lo que dice el presidente, él no es (todavía) un dictador. No tiene el poder para ordenar detener personas. Para detener a alguien necesita presentar pruebas a un tribunal que muestren que se cometió un delito. Esa evidencia no existe .

El periodista es editor del sitio web The Intercept Brasil, que publicó chats filtrados que muestran que el ministro de Justicia y ex juez Sergio Moro conspiró con los fiscales de la operación Lava Jato (lavado rápido) para encarcelar al ex presidente Lula da Silva y alejarlo de las elecciones presidenciales de 2018, finalmente ganadas por Bolsonaro.