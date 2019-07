Vicente Juárez

Domingo 28 de julio de 2019, p. 27

San Luis Potosí, Slp., La diputada local de Morena Alejandra Valdés Martínez cobra moche a sus asesores y auxiliares en el Congreso local. Paul Ibarra Collazo denunció que en las quincenas de abril y mayo pasado hizo a la legisladora cuatro depósitos por un total de 23 mil pesos.

El ahora ex empleado lo publicó en la página web del colectivo Ciudadanos Observando que tiene documentos que muestran los depósitos hechos a la cuenta bancaria de la diputada por 8 mil pesos, el 16 de abril, y 7 mil, 3 mil y 5 mil pesos más, los días 2, 13 y 16 de mayo, respectivamente. La legisladora aceptó que le hicieron esos depósitos, pero los justifico como el pago de una deuda de su ex asistente.

Segun Ibarra Collazo “desde el inicio de la legislatura, y hasta abril de este año, tenía un sueldo de 20 mil pesos al mes, menos impuestos; me quedaban 17 mil 500. En abril hubo una modificación en la estructura del Congreso, porque se fue la oficial mayor, Marcelina Oviedo, y llegó a Servicios Internos una persona que apoyaba en la oficina de Valdés Martínez, por lo cual me quedé solo.