Vicente Juárez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 28 de julio de 2019, p. 27

San Luis Potosí, Slp., La administración municipal que encabezó el perredista Ricardo Gallardo Juárez (2015-2018), invirtió 8.3 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento de Seguridad (Fortaseg) en la compra de 40 mil ollas que fueron entregadas a cambio del voto, señala una denuncia que la síndica Alicia Nayeli Vázquez Martínez interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El tesorero municipal Rodrigo Portilla Díaz dijo que algunos indicios de este desvío se detectaron en octubre pasado, cuando se integró el pliego de observaciones, como parte del proceso de entrega y recepción de la administración municipal; la denuncia, sin embargo, fue hecha apenas porque era necesario recabar todas las pruebas para permitir un trabajo más abierto del Ministerio Público, para que no se caiga la investigación .