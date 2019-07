Precisó que algunos elementos de la corporación que no participaban en la protesta, “con arma en mano nos aventaron y nos dijeron: ‘no pueden estar aquí, sálganse’. Medio grabamos los pies, nos dijeron que no podemos transmitir, por seguridad de los elementos, y nos sacaron al estacionamiento”, contó.

En la transmisión en vivo se observa que llega el presidente municipal. “Cuando se acerca el alcalde le pregunto si nos puede dar una declaración y la respuesta es: ‘ya estás contenta, ¿viniste al cambio de turno?’”

No, señor, es una manifestación pacífica, y apenas le voy a lanzar la pregunta . Entonces me arrebata el celular, él toca la pantalla del teléfono y dice: ‘esto no es lo que estás diciendo, esto es el cambio de guardia’ y le contestó: ‘Presidente qué hizo’, y él me avienta el celular, yo estaba en shock, le digo: ‘no me haga esto’”, relató.

La reportera indicó que Villarreal García le reclamó que reprodujera noticias falsas y le preguntó si estaba a favor de la sociedad o del crimen. Voy a seguir, a sabiendas de que puedo perder mi trabajo. Puse mi denuncia porque ya he sido víctima de otras groserías. Hoy lo que digo es que ya me tocó, eso me da miedo. También pondré una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato , concluyó.