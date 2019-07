Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Domingo 28 de julio de 2019, p. a10

La máxima medallista de Juegos Panamericanos, la clavadista mexicana Paola Espinosa, viaja a Lima con una serenidad inédita. Participará en su última justa continental previo a despedirse también de Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Esa sensación distinta a todas sus experiencias proviene de que ahora es una atleta madre de una hija pequeña y de su certeza de que ha conseguido todo lo que se propuso.

Doble medallista olímpica y ganadora de ocho oros, tres platas y dos bronces en Juegos Panamericanos, no se siente presionada, pero no abandona la mentalidad ganadora; aún quiere hacer historia.

Ya no tengo nada que perder , dijo Espinosa; he conseguido todo lo que he querido y ahora me toca disfrutar, pero desde luego quiero el mejor resultado para mi país. No me gusta verlo así, pero estos prácticamente son mis últimos Juegos Panamericanos .

Las rivales fuertes, reconoció Paola, son las competidoras canadienses y estadunidenses; sin embargo, confió en la preparación del equipo mexicano.

He escrito mi historia con metas y objetivos, (lograr una marca histórica de medallas) sería un sueño más , agregó; voy muy bien preparada, estos serán totalmente distintos para mí, lograr una medalla significaría seguir escribiendo mi historia en el deporte .

El ganador del bronce y de una plaza olímpica, en clavados sincronizados durante el reciente Campeonato Mundial de Corea del Sur, Yahel Castillo, admitió que en dos de las tres pruebas que competirán en Lima no está especializado.