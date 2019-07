Periódico La Jornada

Domingo 28 de julio de 2019, p. a12

El poeta, narrador, ensayista y traductor Marco Antonio Campos reúne un centenar de textos en El señor Mozart y un tren de brevedades, libro coeditado por Ficticia y el Gobierno de la Ciudad de México. Con autorización de la editorial, La Jornada ofrece a su lectores un adelanto de esta obra.

Cuando Hermes llega a la isla no encuentra a Odiseo en la gruta de Calipso, porque en esos momentos se hallaba sentado en la playa, con el corazón dolido, fijando la vista en el mar.

Es uno de los instantes más altamente apolíneos de ese vasto marco an la fidelidad que es la Odisea. ¿Porqué, si Odiseo tiene todo con Calipso, aun la irresistible promesa de no conocer la vejez, ansía volver a Ítaca? ¿Por qué padece esa continua y honda nostalgia triste, que lo hace volver siempre al mismo punto, y acabar siempre arrasado en lágrimas?

Odiseo pudo anhelar y amar los viajes pero nunca desechó la idea de volver a la tierra donde nació, creció y reinó. A diferencia de los de Sinbad, sus viajes son involuntarios: los dictan el destino o los dioses. En su favor puede decirse que cuando se convocó a los argivos para vengar el agravio del rapto de Helena, Odiseo –estaba recién nacido Telémaco– trató de no cumplir el pacto que lo unía a su raza.

¿Pero qué contemplaba Odiseo después de treinta años –o de veinte, para no manchar la credibilidad de la saga–, sentado en la playa y mirando el rumoroso mar? ¿Por qué, oh sacrificio ilímite, oh preferencia conmovedora, desdeña la inmortalidad con Calipso por los brazos casi mustios de Penélope, por el hijo de quien ignora la suerte, por la pequeña y verde y noble tierra?

VIII

El forastero llegó a mediados de agosto al pequeño puerto de Sami, en la isla de Cefalonia, donde los pretendientes de Penélope esperaron alguna vez a Telémaco para ultimarlo. Los griegos de las aduanas o de las agencias marítimas suelen recibir a los extranjeros con pésimas maneras, incluyendo el manotazo y el grito, para borrar de golpe y en un instante la imagen de la hospitalidad de los antiguos, la cual se menciona tanto en su historia y su literatura.

En Sami no había hoteles ni cuartos donde dormir. El forastero ya había comprado el boleto para trasladarse a Ítaca (verdadero destino de su viaje); faltaban diez minutos; se arrepintió. Decidió quedarse una noche en el camping y navegar la mañana siguiente hacia Ítaca. Después de 39 años de vivir como náufrago en la tierra no era fácil animarse a regresar a aquella isla de privilegio de la que nunca partió.

Si bien al otro día se le revelaron las bellezas de la isla, aquella tarde todo lo hallaba desagradable y feo. Pero sólo esa tarde. Sólo aquella tarde de furibundo sol. ¿Cómo olvidar desde entonces la luz del cielo que se confunde con la luz del mar, la lejana contemplación de Ítaca envuelta en una niebla azul, los ásperos precipicios que se yerguen enérgicos hasta volverse ásperas montañas, los olivos cuyos follajes aireados parecen la ondulación de la falda de una muchacha leve, los enlutados cipreses que devoran ávidos la luz cenital, el chirriante y monocorde grito de las cigarras que con su estridencia borra a menudo las numerosas voces del mar numeroso, las hormigas negras en las rocas haciendo alto contraste con la violenta iluminación del verano tórrido, la música griega que se alarga como un lamento?

Es casi mágico en Sami contemplar en los atardeceres cómo los viejos en terrazas o corredores de sus casas se ponen a escuchar quietos las varias y variadas voces de la muerte que aún vacila en reclamarlos, y a las viejas, que hilvanan y deshilvanan la infinita tela que Penélope les heredó hace más de treinta siglos.