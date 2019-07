Después de presenciar la presente protesta, que parecía de contenido insuperable, y tras recordar aquellas otras anteriores del par de clientes indignados frente a la tropezada manera en la que funciona el Banco ZYX, la nueva disconformidad que ahora, en todavía otra ocasión, observó Clarisa, más atónita que inquieta, tuvo lugar minutos antes de que la socorrida sucursal diera por terminadas las actividades del día. De ahí que, según reflexiona en su columna de La Voz Brava, el intercambio de exposición, alarma y desaprobación de parte del cliente y, de parte de la empleada, rápidas investigaciones y previsibles disculpas, resultara necesariamente apremiante, entrecortado y con tintes de inconcebible.

El cliente se quejaba de no haber recibido todavía, tres meses después de reportado el desperfecto, la reposición de la tarjeta que un cajero automático no le había devuelto. La ejecutiva que lo atendía, aunque primero trató de deslindarse del caso pues, explicó, los asuntos con las tarjetas se resolvían a través del servicio telefónico del Banco, y no de manera presencial en la sucursal, al verlo tan decidido a no moverse de la silla de este lado del escritorio de la ejecutiva, mediante intercomunicaciones que realizó desde un teléfono interno, accedió a hacer las averiguaciones necesarias hasta finalmente informar al cliente que, según el registro, la tarjeta no sólo había sido repuesta y entregada sino recibida por el cliente precisamente tres meses atrás. Ante semejante incoherencia, el estupefacto cliente pidió ver la firma de quienquiera que hubiera recibido la tarjeta, persona que, por cierto, no había sido él. La ejecutiva, apenada al comprender la gravedad del error en el que incurrió el banco, impaciente, pues no ignoraba que era su deber enfrentar las consecuencias de un error del que ella no era responsable, tuvo que informar: Le puedo mostrar el acuse de recibo, pero le advierto que no está firmado .