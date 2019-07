Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 27 de julio de 2019, p. 33

Cuernavaca, Mor., Las 11 universidades públicas que tienen problemas económicos no serán rescatadas, como en anteriores administraciones, si no hacen cambios estructurales que las hagan viables en términos financieros y tengan una proyección que les permita no entrar en crisis a cada momento, afirmó el subsecretario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Luciano Concheiro.

En un recorrido con el rector de la Universidad Autónoma del estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, por los edificios que se construyen en el campus Chamilpa tras el sismo de 2017, recordó que en diciembre pasado las universidades en crisis económica firmaron un compromiso que consistía en un cambio estructural , quela de Morelos sí cumple, por lo que se reforzará a esta institución.

En la última fase de esta negociación requerimos que tanto el gobierno del estado como la federación apoyemos. No se trata derescatar de nueva cuenta, sino de apoyar para que sean viables financieramente , afirmó.

Precisó que las otras casas de estudios que sufren crisis económicas son las de los estados de Oaxaca, Zacatecas, Chiapas, estado de México, Tabasco, Veracruz, Michoacán, Nayarit, Guerrero y Baja California.