n el Zócalo, informando acciones de siete meses (1/7/19), el presidente López Obrador declaró: se creó el Instituto de Salud para el Bienestar (ISB) que atenderá a quienes no tienen seguridad social para cumplir con el compromiso y mandato constitucional del artículo 4: garantizar el derecho del pueblo a la salud. Reitero el compromiso de ofrecer pronto atención médica y todos los medicamentos gratuitos a la población que no tiene seguridad social: todos, no sólo los del cuadro básico; todos los que necesite el pueblo. Falta mejorar el sistema de salud .

Después de los anticipos de política del interregno (julio-diciembre 2018) y de variadas declaraciones, en conferencia mañanera (2 de julio) agregó: vamos a mejorar el sistema: lo ideal, era integrar todo en un sistema universal de atención. Pero consideramos que iba a ser bastante difícil lograrlo. De modo que se optó por dividirlo en dos partes: por un lado, que funcionen bien el IMSS y el Issste para los derechohabientes. Y que el ISB atienda a toda la población que no cuenta con seguridad social .

Este pronunciamiento –reiterado en Nayarit, Michoacán y San Luis Potosí– representa la consagración de la histórica separación entre población asegurada (IMSS- Issste) y población abierta (Ssa), que data de 1943. Es decir: que, por lo pronto, no se levantará otra arquitectura para el sector salud integrado, aunque el ISB sí portará novedades institucionales.

La principal innovación de la 4T ocurrirá sobre la federalización de la salud para la población abierta, mientras simultáneamente, se mejoran estructuralmente todos los servicios que derechohabientes de la población protegida en la seguridad social. Ciertamente, dos retos de gran envergadura.

Sobre el ISB, en Tepic, Sinaloa, AMLO adelantó –vía memorándum– lineamientos de sus tareas. En ellos reitera la separación de 1943: el gobierno mantendrá dos sistemas de atención. Pero siguiendo el acuerdo entre el gobierno federal y los gobernadores para hacer efectivo el acceso a la atención médica y medicamentos de la población sin seguridad social (14/12/18), llama a que se ayuden mutuamente , a la máxima cooperación , a la solidaridad –como en el caso de las urgencias – y establece enfáticamente la coordinación de la Ssa sobre todo el sistema: su cabeza en lo normativo y al definir las políticas de todas las instituciones del sector. Es el organismo rector .