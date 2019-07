D

espués de revisar el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2019-2033 queda claro que el gobierno no sólo no ha apostado por las energías renovables, sino que lo ha hecho por los combustibles fósiles, principalmente el gas, lo cual demuestra que no le interesa la sustentabilidad que pregona defender.México hoy contribuye con 1.5 por ciento de contaminación mundial del planeta de emisiones de CO2, que si hubiera un compromiso serio con el ambiente podría ser de cero emisiones en los próximos años.

Sin embargo, el gobierno federal mantiene una política petrolera y ha abandonado a las energías renovables. Y también hay que mencionar que las denominadas energías límpias es un término inventado por la administración anterior para incluir a energías que sí contaminan o cuyos residuos son sumamente peligrosos y con ellos se pueden fabricar armas nucleares. Así que las energías límpias, en el mejor de los casos, emplean combustibles que tarde o temprano se van a agotar. Y que potencialmente son muy o poco contaminantes. Con el uranio enriquecido se pueden fabricar bombas nucleares.

El Metrobús, por ejemplo, emplea gas que sí contamina y que se va a acabar. Recordemos que en México había tranvías que inauguró el presidente Porfirio Díaz, un transporte que no contamina. Y también hoy está el Metro.

El Metro es el transporte más adecuado para la Ciudad de México y se deben construir cientos de kilómetros de más instalaciones para que cada persona tenga una estación de este transporte a tres cuadras de su casa, como ocurre en las principales ciudades del mundo. Los demás programas de movilidad pública son demagógicos. Eso es lo que le hace falta a la Ciudad de México.

En el actual Prodesen se observa que las energías renovables crecen en 2019 y 2020, sobre todo la eólica y la fotovoltaica; pero eso se debe a los compromisos del pasado en la contrucción de ambas centrales que se deben de cumplir. Sin embargo, después su uso disminuye abruptamente. La razón la ignoramos. ¡No se apoya la contrucción de plantas con energías renovables!

En cambio, la contaminación con las demás centrales como las de ciclo combinado continúa con el viento a favor; las razones no las conocemos. Llama la atención que las centrales termosolaresni siquiera están consideradas. ¿A quién se deberá tal ignorancia? Y bueno,qué decir de las plantas geotérmicas y la bioenergía, ni siquiera están consideradas en la actual administración, a pesar de que México ocupó alguna vez el tercer lugar mundial en plantas geotérmicas y se cuenta con grandes expertos mexicanos en geotérmia, así como en bioenergía. Pero aún están las hidroeléctricas, cuya aportación, a pesar de las grandes construcciones de los ingenieros cardenistas del siglo pasado, en el sexenio próximo no llegan a los 400 MW.