Alonso Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 27 de julio de 2019, p. 5

Bochil, Chis., Ante la comunidad médica del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar de este municipio, inconforme con sus directivos y por la carencia de medicamentos, así como frente a los reclamos de la población porque aún no llegan las becas para los jóvenes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció los faltantes que padecen los sistemas de salud y educativo en el país, acentuados en el sureste. En todos lados están llegando las becas, aquí todavía no se las han entregado. ¡Sí, ya sé! No me estoy chupando el dedo, van a llegar , acotó incómodo el mandatario.

Fue un encuentro que mostró las inquietudes del personal médico de este municipio enclavado en la región tzotzil del norte del estado. López Obrador ofreció una profunda restructuración del sector para poner fin a la carencia de medicamentos, de profesionales de la salud y mejorar sus adversas condiciones laborales.

En un largo discurso en el que describió los avances en su lucha contra la corrupción, las complicaciones para concretar sus empeños por dejar atrás las inercias y corruptelas que le heredaron, el jefe del Ejecutivo reiteró su deseo de poner especial atención al rezagado sureste mexicano.

A ese panorama, describió, “agréguenle que hay crisis en Centroamérica y nuestros hermanos centroamericanos se buscan la vida; salen de Honduras, El Salvador, Guatemala, pasan por nuestro país. Y allá, en Estados Unidos, nos amenazan de que si no baja el flujo migratorio –la mayoría ya no son mexicanos, pero la amenaza es contra México– (habrá) aranceles, impuestos a las mercancías que produce México y vende a Estados Unidos”.

En la víspera de su encuentro con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, para concretar el acuerdo de cooperación con el cual México aportará recursos para programas sociales en esa nación, López Obrador añadió: Afortunadamente poco a poco vamos avanzando, haciendo ver al gobierno de Estados Unidos que la mejor manera de frenar el fenómeno migratorio es que haya trabajo en los lugares de origen .

El mandatario realiza una complicada gira que se inició con aisladas protestas en el camino hacia esta población en reclamo de la realización de obras y que continuaron aquí, con el personal ostensiblemente inconforme con el director del hospital IMSS Bienestar, Guadalupe Hernández, cuyo discurso, con el que pretendió describir aportes, carencias y demandas, fue opacado por recurrentes gritos de los trabajadores de la clínica: “¡Mentiroso! ¡Eso no es cierto!’’