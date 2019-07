L

a Fiesta de Trova y Canción Urbana programó para hoy a las 18 horas en la librería del Centro Cultural Elena Garro –Fernández Leal 43, la Conchita, Coyoacán– una presentación de libros. Tere Estrada llevará Sirenas al ataque; Jorge Velasco, El canto de la tribu y Eduardo Valtierra platicará sobre Silvio, aprendiz de brujo; todos, con el respaldo musical de Paco Barrios, El Mastuerzo. También en el Metro habrá presencia de cantantes este día; por ejemplo, en la estación Hidalgo (línea 2), actuará el colectivo El Cerrojo; en Copilco (línea 3), Pedro Sandoval en Zapata (línea 12), y Rosalía León, todos a las 14 horas. En otras siete estaciones también habrá música en vivo. La cartelera se puede consultar en www.cultura.cdmx.gob.mx. Un dato interesante es el de quienes formaron el consejo curatorial para estas actividades: Mónica Fernández Inostroza, productora de radio y gestora cultural; Modesto López, fundador de Ediciones Pentagrama; Armando Rosas, compositor y trovador; Maru Enríquez, locutora e intérprete, y Rosino Serrano, pianista y compositor. Y como aviso parroquial, en cada cartel aparece la leyenda Programación sujeta a cambios y, siempre, entrada libre .

Rock en vivo, también, en Radio Chopo

Aparte del concierto organizado por Cantares en Las islas de CU, en dominios choperos también sonará música en directo con un objetivo: seleccionar bandas para participar en una producción colectiva, con el fin de conmemorar los 25 años de Radio Chopo, foro multidisciplinario emblema sonoro del Tianguis del Chopo. Este sábado llegan agrupaciones de cuatro estados del país: Hell Way, de Aguascalientes; Moussier de Irapuato, Guanajuato; The Tronautas de Matamoros, Tamaulipas, y Lester Crab, de Coatzacoalcos, Veracruz. La entrada es libre. Con esta actividad se inicia el proceso de selección para elegir a los grupos que serán parte del disco acoplado a grabar como parte de los festejos del aniversario 39 del Chopo y que será un obsequio para los asistentes más asiduos a este clásico e irreemplazable escenario del rock en México. Y en la entrada sur (Aldama y Camelia) en la galería Juantxo Sillero, sigue la Exposición medieval, en su penúltima fecha; la muestra incluye exhibición de cotas de mallas medievales, artículos decorativos y de uso personal de esa época y una réplica de cabeza de dragón en 3D para tomarse la foto gratis. Otra actividad musical para esta noche comenzará a partir de las 20 horas en la cervecería artesanal Xólotl (Allende 24, primer piso, Centro Histórico). Estará Carla Soriano, ex bajista de Interpuesto y ahora con proyecto propio, en una noche unplugged… a la luz de las velas. Habrá disco de Carla para quien reserve, así como convivencia y autógrafo para todos. Y no queremos dejar pasar el cumpleaños de Michael Philip, quien nació el 25 de julio de 1943 en Dartford, Kent, Inglaterra. Su majestad, de Sex, drugs and rock and roll se convirtió en sir Mick Jagger, así como en la indiscutible e indestructible imagen de The Rolling Stones. Échenle una miradita a este saludo del inmarcesible Mick. https://youtu.be/Ke5KTzAzzBI. Salú.